مجزرة “بالخطأ” في #الهند.. قوات الأمن تطلق النار على مدنيين في الاحتفال الأضخم بولاية ناغالاند

فتحت قوات الأمن النار بالخطأ على تجمع لمدنيين أثناء احتفال فقتلت 11 منهم على الأقل، في ولاية ناغالاند شمال شرقي الهند.

وقال وزير الداخلية أميت شاه إنه يشعر “بألم بالغ” من أنباء مقتل مدنيين في حادث إطلاق نار في ساعة متأخرة ليلة السبت.

ولم تذكر تقارير رسمية ملابسات الحادث أو عدد القتلى، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى هذه المعلومات.

وأفاد موقع “تايمز أوف إنديا” بسقوط 11 مدنيا في الولاية الهندية، في الوقت الذي سجل فيه مصرع جندي وإصابة آخرين بجروح.

وأضافت أن الحادث وقع أثناء الاحتفال بعيد “هورنبيل”، الذي يعد الاحتفال الأضخم في ولاية ناغالاند.

وقالت مصادر أمنية إن الوضع تحت السيطرة حاليا، فيما تواصل قوات الشرطة التحقيق في الحادث

وأضاف شاه على “تويتر”: “ستجري حكومة الولاية تحقيقا دقيقا وشاملا في هذا الحادث لضمان العدالة للعائلات الثكلى”، وفق ما ذكرت “رويترز”