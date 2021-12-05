إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 265.7 مليوناً والوفيات إلى 5.3 ملايين

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد-19، ارتفاع عدد الإصابات إلى 265 مليوناً و707 آلاف و694 إصابة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 5 ملايين و264 ألفا و135 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 239 مليونا و375 ألفا و473 حالة، بحسب موقع “وورلد ميتر”.

وسجّلت بريطانيا 27 إصابة جديدة بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية منها 26 حالة في إنجلترا، فيما سجلت اسكتلندا إصابة واحدة.

وأشارت وكالة الأمن الصحي البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 161.

وسجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 892 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، ووفاة 39 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة بأن إجمالي الإصابات بالفيروس حتى الآن بلغ 362260 ،من ضمنهم 300437 حالة تم شفاؤها، و 20682 وفاة.