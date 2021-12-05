تعرف على #أسعار_الذهب في #السعودية اليوم الأحد

استقرت أسعار الذهب اليوم في السعودية، الأحد 5 ديسمبر 2021، بدعم صعود المعدن الأصفر ختام تعاملات الأسبوع في الأسواق العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، نحو 214.85 ريال (57.29 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) صباح تعاملات الأحد في السعودية، نحو 187.99 ريال (50.13 دولار).

وبقى سعر جرام الذهب عيار 18 مستهل تعاملات اليوم الأحد في السعودية، عند نحو 161.14 ريال (42.97 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم الأحد، فلم يتغير سعر جرام الذهب عيار 14، مسجلًا نحو 125.33 ريال (33.42 دولار).

سجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأحد، نحو 6686.25 ريال (1783 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم الأحد، نحو 1503.94 ريال (401.05 دولار).