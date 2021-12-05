ميليشيا_الحوثي تستهدف #مأرب بصاروخ باليستي

هزَّ انفجار قوي مدينة مأرب، إثر استهداف ميليشيا الحوثي المدينة بصاروخ باليستي، بحسب ما نقلت مصادر لـ”العربية الحدث”.

وأكَّدت “العربية”، أنَّ الجيش اليمني تقدم على عدة محاور في جبهات مأرب، مشيرة إلى أنَّ طائرات التحالف استنزفت الحوثيين بشكل كبير.

ونجح الجيش اليمني، في تفكيك عبوات زرعها الحوثيون في أحياء المدينة.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، استهدف مليشيات الحوثي في مأرب، وأوقع منه عشرات القتلى، كما دمر العديد من الآليات العسكرية للمليشيا.

وأكد التحالف أن الاستهدافات ضد ميليشيا الحوثي في مأرب دمرت 7 آليات عسكرية، وقتلت أكثر من 60 عنصرًا، وفقا للعربية.

كما أعلن التحالف تنفيذ 11 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب، خلال الـ 24 ساعة الماضية.