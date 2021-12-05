صعود #الأسهم_السعودية بنحو 1 %

صعدت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم بنحو 1 في المائة، ليتداول المؤشر العام عند مستوى 10990 نقطة.

ويأتي ارتفاع السوق بدعم من صعود أسهم “البنوك” و”المواد الأساسية”، خلال مطلع التعاملات.

وكانت أسعار النفط قد قلصت من خسائرها بنهاية الاسبوع الماضي ليتداول خام برنت فوق مستوى 70 دولار للبرميل.

وارتفع سهم مصرف الراجحي والبنك الأهلي بنسب 0.7 و1.1 في المائة.

وكانت حركة الأسهم خلال التعاملات بنحو 195 شركة باللون الأخضر و 9 شركات باللون الأحمر فيما تتداول شركتين على ثبات.

وكان السوق قد سجل تراجع وللأسبوع الثالث على التوالي، حيث لاتزال الأسواق العالمية مرتبكة مع ظهور متحور جديد لكوفيد-19.