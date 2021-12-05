عاجل.. بـ18 مليار دولار.. #أرامكو: صدور حكم الاستئناف لصالحها في الدعوى المقامة من ورثة ” #القرقني”

أعلنت شركة “أرامكو” السعودية، صدور حكم الاستئناف بالإجماع لصالحها في الدعوى المقامة من قبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني، وذلك بتاريخ 2 ديسمبر 2021.

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، أنه يحق للمدعين أن يتقدموا باستئناف آخر أمام محكمة الاستئناف، أو المحكمة العليا للولايات المتحدة، أو كلتيهما.

وكانت “أرامكو” قد أعلنت في نوفمبر 2020، صدور حكم قضائي ابتدائي لصالحها برفض الدعوى المقامة من قبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس فيما يتعلق بمطالبة المدعين بتنفيذ قرار تحكيم مزعوم بمبلغ يقارب 18 مليار دولار (67.3 مليار ريال).

وأبانت أن موضوع النزاع محل قرار التحكيم المزعوم يتعلق بمدفوعات إيجار يزعم المدعون استحقاقهم لها نتيجة استخدام أرامكو السعودية لقطعة أرض في منطقة رأس تنورة شرقي المملكة.

وتلقت الشركة في يناير الماضي، إشعارًا من المحكمة الفيدرالية الأمريكية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس، باستئناف ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني للحكم الصادر برفض الدعوى المقدمة من قبل الورثة أمام محكمة الاستئناف في الدائرة الفيدرالية الخامسة.