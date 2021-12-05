جعجع: استقالة #قرداحي ضربة كبيرة لـ”حزب الله”

قال زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ضربة كبيرة لـ “حزب الله” ولكنها لن تحلّ الأزمة الراهنة، بل ستكون مقدمة لدخول حوار صريح وواضح ومباشر لإجراء تغيير في السياسات اللبنانية.

وأزضح جعجع، في مقابلة مع صحيفة “الجريدة” الكويتية، اليوم الأحد أن الأزمة مع دول الخليج أكبر بكثير من قرداحي، إذ تتعلق بحزب الله وسياساته وتدخلاته في عدد من الساحات العربية.

بالإضافة إلى سيطرته على الدولة اللبنانية وقراراتها، وبالتالي فإن حل الأزمة يحتاج إلى تغيير كبير في سياسة الحزب وتوجهاته وحل معضلة سلاحه واعتماد سياسة خارجية واضحة.

وأكد أن مشكلة الحزب تكبر أكثر فأكثر في ظل الأزمات المتوالية والانهيارات التي تتسبب فيها سياسته، أو الناجمة عن المشروع الإيراني الذي لم ينتج سوى الكثير من الدمار والتدهور، لا في لبنان فقط، بل في المنطقة كلها.

ورأى جعجع أن تحركات حزب الله إذا تصاعدت واستمرت دول الخليج في إجراءاتها التصعيدية ضدها، حينئذ سيحصل انقلاب داخل الطائفة الشيعية ضد حزب الله.