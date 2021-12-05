موسكو: الحديث عن غزو أوكرانيا “كاذب”

قالت السفارة الروسية في واشنطن إن بلادها لا تشكل تهديداً لأي دولة، ولديها حق سيادي في نشر قواتها على أراضيها الوطنية، مؤكدة أن كل ما وصفته بـ”التقييمات الهستيرية” للمسؤولين الأمريكيين، حول الغزو الروسي الوشيك المزعوم لأوكرانيا في الماضي كانت “كاذبة”.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن بيان للسفارة كرد على طلب من مكتب صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية في واشنطن، للحصول على تعليق روسي قولها “لا تشكل روسيا أي خطر على أي دولة، ويعتبر نشر القوات الروسية على الأراضي الوطنية، حقاً سيادياً لنا، وهو أمر لا يعني الآخرين.

ومن المعروف أن دول الناتو بالذات، تنقل بشكل متهور قواتها المسلحة وبنيتها ​​التحتية العسكرية إلى الحدود الروسية.

في الربيع الماضي، تبين أن التقييمات الهستيرية للمسؤولين الأمريكيين حول غزو روسيا المزعوم لأوكرانيا كانت كاذبة”.

وأضافت السفارة أن كل ما يتعين على واشنطن القيام به الآن، هو إجبار سلطات أوكرانيا على تنفيذ اتفاقيات مينسك.