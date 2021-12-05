السعودية من أكثر دول العالم استهلاكاً.. 73 ألف طن واردات #المملكة من البن سنوياً والإنفاق يتجاوز مليار ريال

صُنفت المملكة العربية السعودية من أكثر دول العالم استهلاكاً للبن لارتفاع معدل استهلاك الفرد للقهوة.

وتقدر الكميات المستوردة سنوياً للأسواق من البن بنحو 73 ألف طن، فيما يبلغ معدل إنفاق السعوديين على إعداد القهوة أكثر من مليار ريال بواقع يتجاوز 80 ألف طن.

وتهدف وزارة الزراعة إلى جعل 13 محافظة في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة مركزاً لزراعة البن خاصة البن الخولاني الذي يمتاز بجودته العالية عن بقية الأنواع ورفع نسبة إنتاج البن في المملكة دعما للاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.