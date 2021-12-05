” #حساب_المواطن” يعلن موعد إيداع دفعة شهر ديسمبر

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم (الأحد)، موعد إيداع الدفعة الـ49 (لشهر ديسمبر 2021) في حسابات المستفيدين.

وأوضح البرنامج أنه يتبقى 4 أيام فقط على إيداع الدفعة الـ49، بما يعني أنه ستصل لحسابات المستفيدين في التاسع من الشهر الجاري.

وكان حساب المواطن قد أعلن مؤخراً صدور نتائج الأهلية لهذه الدفعة، ودعا إلى التحقق من شمول كل مستفيد بالدعم عبر الرابط المخصص.

يذكر أن إجمالي ما أودعه البرنامـج في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم منذ انطلاقته حتى شهر نوفمبر المنصرم بلغ 107 مليارات ريال، منها أكثر من 892 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.‏