الإرياني: استهداف ميليشيا الحوثي لمأرب يعكس خسائرها غير المسبوقة

استنكر معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، بأشد العبارات، استهداف ميليشيات الحوثي مأرب بـ4 صواريخ إيرانية.

وأضاف “الإرياني”، في تصريحات صحفية، أن “الاستهدافات المتكررة لمأرب من ميليشيات الحوثي تعكس إرهابها ودمويتها”.

واستطرد وزير الإعلام اليمني أن “استهدافات ميليشيات الحوثي لمأرب تعكس خسائرها غير المسبوقة في الجبهات”.

وكشف أن “استهداف مليشيات الحوثي للأحياء السكنية في مأرب أسفر عنه إصابة 3 مدنيين ووقوع أضرار مادية”.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أعلن منذ قليل “مقتل أكثر من 115 عنصرا حوثيا وتدمير 14 آلية عسكرية خلال 19 عملية استهداف في مأرب والجوف”.