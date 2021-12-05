وزير التعليم يناقش مع نظيره الباكستاني تبادل الخبرات بين البلدين

التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، بوزير التعليم الاتحادي والتدريب المهني الباكستاني شفقت محمود؛ لبحث التعاون المشترك وتبادل الخبرات والبرامج التعليمية بين البلدين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مناقشة تعليم اللغة العربية في المدارس الحكومية في باكستان، وتعزيز البحث العلمي والتعاون المشترك بين الجامعات السعودية والباكستانية، والاستفادة من تجارب المملكة في التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني، وتطوير المناهج الدراسية، إضافة إلى تبادل الخبرات والأفكار والبرامج والمشروعات الداعمة لتحسين جودة التعليم.

حضر اللقاء نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، ونائب وزير التعليم المكلف الدكتور سعد آل فهيد، وعدد من المسؤولين بالوزارة.