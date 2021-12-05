أرامكو تدخل سوق زيوت التشحيم في أكثر من 20 مدينة سعودية

الشركة تكشف عن طرح زيوت تشحيم السيارات التي تحمل علامتها التجارية

إطلاق العلامة التجارية أورايزن® التابعة لأرامكو ودخولها لقطاع الأعمال المرتبط مباشرةً بالمستهلكين

إطلاق المنتجات الجديدة يعزز استراتيجية أرامكو القائمة على تنويع أعمال التكرير والمعالجة والتسويق

أعلنت أرامكو السعودية اليوم عن دخولها مجال زيوت التشحيم في السوق المحلية، من خلال طرح زيوت تشحيم خاصة بالسيارات تحت العلامة التجارية أورايزن®.

وتستهدف أرامكو السعودية السوق التي تخدم المستهلكين مباشرةً في أكثر من 20 مدينة، حيث خُصّصت أول دفعة من المنتجات للموزعين في الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية، وتخطط للتوسع في مزيد من المواقع.

ويشتمل خط إنتاج أورايزن® على الزيت المركب بالكامل والمركب الجزئي لمحركات البنزين، ومحركات الديزل شديدة التحمّل، وزيوت مجموعة نقل الحركة، ومواد التشحيم، وسوائل المكابح.

وتعمل الشركة على توسيع نطاق علامتها التجارية لتشمل أورايزن برو®، وهو خط عالي الأداء في القطاع الصناعي.

وتعليقًا على دخول الشركة هذا المجال، قال نائب الرئيس للوقود والزيوت في أرامكو السعودية، الأستاذ ياسر مفتي: “يُعد دخول سوق زيوت تشحيم السيارات خطوةً مهمة للغاية للشركة، فيما نواصل توسيع وجودنا في كافة مراحل سلسلة قيمة قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.

وستستفيد منتجات أورايزن ® من قدرات أرامكو السعودية الكبيرة في مجال البحث والتطوير، الأمر الذي يجعلها منتجات تشحيم ذات جودة عالية تعزز المعروض في السوق المحلي، وتُحسِّن الخيارات المتاحة للمستهلكين.

ويأتي إطلاق أورايزن ® مكملًا لوجود أرامكو السعودية في قطاع النقل المباشر للمستهلكين في المملكة، بعد افتتاح أول محطتي خدمة في الرياض وسيهات مؤخرًا”.

وقد صُممت منتجات أورايزن® وفقًا لأعلى المعايير، وتلبّي المتطلبات الخاصة بزيوت التشحيم المعتمدة من قبل الشركات المصنّعة للمعدّات الأصلية (OEMs). وتسعى أرامكو السعودية لتصبح مزوّدًا موثوقًا لزيوت ومواد التشحيم ذات الجودة الفائقة في الأسواق الاستهلاكية المحلية.