اليوم الأول في الفصل الدراسي الثاني.. التزام في الحضور وتطبيق الإجراءات الاحترازية (صور)

استأنف اليوم طلاب وطالبات التعليم العام رحلتهم التعليمية في أول أيام الفصل الدراسي الثاني لعام 1443هـ في جميع المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية في مناطق ومحافظات المملكة، وذلك بعد إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول.

وشهد اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني التزاماً من طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية بالحضور، مما يعكس مستوى الجدية والانضباط. فيما واصل طلبة المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال دراستهم عن بعد عبر منصتَي “مدرستي” و”روضتي”، بما يعكس التزامهم وأولياء أمورهم في بداية جادة لمواصلة رحلتهم التعليمية.

وتابعت وزارة التعليم عبر لجانها الإشرافية المختصة والزيارات الميدانية من إدارات ومكاتب التعليم، سير العملية التعليمية في بداية الفصل الدراسي الثاني، والالتزام بتطبيق كل الإجراءات والاحترازات الصحية التي تعتمدها وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة (وقاية) في المدارس، بما يضمن سلامة الطلبة وأسرهم والمجتمع.

ونوهت وزارة التعليم بالتكامل والشراكة مع أولياء الأمور في دعم انتظام العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني، وحرصهم على استكمال أبنائهم الطلبة وبناتهم الطالبات رحلتهم التعليمية.