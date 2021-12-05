خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لسلطان عُمان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.

وقام بتسليم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقبال معالي وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، في العاصمة مسقط.

ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين، لجلالة السلطان وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب العماني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

من جهته نقل وزير الخارجية العماني تحيات وتقدير السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي دوام التطور والنماء.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنزي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.