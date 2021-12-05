التحالف ينشر لقطات لتدمير إحدى مسيّرات الحوثي

نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف، تحالف دعم الشرعية في اليمن، لقطات فيديو لاعتراض وتدمير إحدى الطائرات المسيّرة بالأجواء اليمنية. ويأتي ذلك بعد أن حاولت المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية للمملكة صباح اليوم، بأربع طائرات مسيّرة أعلن التحالف اعتراضها وتدميرها.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، تدمير 4 طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي لاستهداف المنطقة الجنوبية، مؤكدا تنفيذ 19 استهدافا لمواقع الميليشيات في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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إلى هذا، أوضح أن الاستهدافات دمرت 14 آلية وخسائر بشرية تجاوزت 115 عنصرا من الحوثيين، لافتا إلى أن إطلاق المسيرات تزامن مع إطلاق 4 صواريخ باليستية باتجاه مأرب .