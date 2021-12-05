15 فارسا يدشنون أول استعراض للخيالة في ميدان مهرجان الملك عبد العزيز للإبل6

تتواصل العروض المميزة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السادسة، التي انطلقت مطلع ديسمبر الجاري، حيث شهد ميدان العرض، أول استعراض لفن عرضة الخيل لمجموعة من الفرسان.

وأشارت لجنة الفعاليات في المهرجان، إلى أن عدد الخيول التي شاركت في الاستعراض بلغت ١٥ خيلاً امتطاها ١٥ فارساً من أصحاب الخبرة، حيث قدموا العديد من التشكيلات والتقاطعات المتميزة بملابسهم التراثية.

وأشارت اللجنة، إلى أن الاستعراض شمل مسيرة رفع الرتم بالمشي بشكل عادي وسريع، وكذلك عروض الرمي من على الخيل وعروض بهلوانية والرقص مع الخيل وامتطائها على سرعات عالية، والتلويح بالأعلام والتقاط الأهداف النارية، كما استعرض الفرسان استخدام مهارة السيف والرمح، وقاموا بحمل العلم السعودي والتلويح به.

وتأتي هذه الخطوة التي تم اتخاذها من قبل لجنة فعاليات المهرجان، بهدف المحافظة على الهوية الثقافية، ومواكبة ما يحمله المهرجان من أنشطة تراثية، ولما تمثله الخيل من رمزاً للهوية العربية عموماً، والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص.