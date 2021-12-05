إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تزرع 1500 شتلة لتنمية الغطاء النباتي في الصياهد

تزامنًا مع إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- مبادرة السعودية الخضراء وبمناسبة اليوم العالمي للتطوع زرعت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة بالتعاون مع جمعية تكاتف للعمل التطوعي 1500 شتلة في محمية المهرجان وذلك تحقيقًا لهدف زراعة 100 ألف شتلة في المهرجان منها 5000 شتلة في المحمية

وزار المهرجان اليوم 50 متطوعا من جمعية تكاتف منهم من فئة الصم والبكم قاموا بجولة اطلاعيه في ارجاء المهرجان كسوق شارع الدهناء وساهموا في زراعة الشتلات .

وتهدف ادارة المهرجان الى زيادة تنمية الغطاء النباتي في الصياهد الجنوبية شمال شرقي مدينة الرياض، عبر زراعة مساحات شاسعة من المحمية .