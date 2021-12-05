فرج المري يحقق المركز الأول في منافسات (تلاد) المجاهيم

شهد اليوم الخامس من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة المقام حالياً في الصياهد، عرض 15 منقية تنافست على شوط كأس النادي من فئتي (تلاد) المجاهيم بواقع 10 مراكز .

وحقق السعودي فرج هادي المري المركز الأول ، وجاء في المركز الثاني الكويتي عبدالله جابر المري ، وحل ثالثاً الإماراتي الرامس المنهالي، وفي المركز الرابع المجمول سالم بن مجمول وجاء في المركز الخامس محمد بن شعف الدوسري، وسادساً الإماراتي عبيد العامري، والمركز السابع محمد بن حمدان البقمي فيما أخذ المركز الثامن محمد بن مسعود اليامي وحل في المركز التاسع القطري سعود مبارك ال شافي، وعاشراً مسعود بن فهيد الهاجري.

من جهته، أوضح فرج المري الفائز بالمركز الأول، أنه سبق له المشاركة في النسخة الثانية وحقق المركز السادس، معبراً عن سعادته بعدما تقدم على منافسيه خلال النسخه الحالية.