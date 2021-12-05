«أدم نعمتك»… مبادرة تهتم بفائض الأكل في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

في مبادرة إنسانية تقدمها جمعية خيرات حفظ النعمة الخيرية غير الربحية، لحفظ وتوزيع الطعام، ضمن مبادرات نادي الإبل في المحافظة على فائض الأكل تحت مسمى (أدم نعمتك).

وبين المشرف العام على الجمعية عبدالله السبيعي أنه تم تغطية أكثر من مليون ومية وجبة على 71 ألف أسرة، وتغطية 9 آلاف موقع في الخمس سنوات الماضية، في مناسبات مختلفة خاصة وعامة وعلى مدار 6 أعوام كان للجمعية تواجد في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وشدد السبيعي، على وجود الكثير من الأسر المحتاجة، مشيراً إلى أن الجمعية مستعدة لنقل فائض الأكل في المهرجان بتواجد 25 سيارة و 5 سيارات متنقلة بين المهرجان و الرياض وأكثر من 80 عاملاً لاستقبال الطلبات و التعامل معها.