“ثلاثة ألوان” تحدد مكامن جمال الفرديات في أشواط الجمل بمهرجان الإبل

تسعى لجان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام حالياً في الصياهد، إلى المواصلة في التطوير على كل اتجاه، واتخاذ القرارات التي من شأنها رفع مستوى المنافسة وإضفاء الجمالية عليها.

وخصصت لجان التحكيم في المهرجان، ثلاث ألوان هي “أخضر وأصفر وأحمر” يقوم الملاك بوضع الطوق الأخضر في “أرقاب” العشرين فردية الأكثر جمالاً في منقيته “الصدر”، ومن ثم اللون الأصفر في العشرين الفردية الأقل، والطوق الأحمر يوضع في العشرين الأخيرة من المنقية أو ما يسمى بـ”العرقوب”.

أما في فئة كأس النادي فهناك خيطين فقط هما الأخضر والأحمر، وجميع منافسات الجمل الأخرى بما فيها شلفا ولي العهد وسيف الملك وبريق المؤسس يتم فيه وضع هذه الخيوط.

وقد أتاحت لجان التحكيم كذلك لجميع الملاك المشاركة في الرأي، واختيار فرديات منقياتهم من خلال وضع أطواق “قلادة” ذات ألوان مختلفة تحدد التفاوت في مكامن جمال الفرديات في أشواط الجمل.

وتأتي هذه الخطوة من القائمين على المهرجان لإتاحة الفرصة لملاك الإبل المشاركة في التدرج في مكامن الجمال لفرديات منقياتهم.