مسعود المري.. طفل ورث حب الإبل وتوغل في جذورها

توافد محبو الإبل من أرجاء العالم، من مختلف الجنسيات والأعمار، لمشاهدة تفاصيل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية شرق العاصمة الرياض.

وحضر الطفل مسعود المري ليشاهد منافسات المهرجان والفعاليات المصاحبة والاستمتاع بالأجواء لهذا الموروث العريق والمتسلسل من الأجداد، وهذا ما يعتز به مسعود، حيث قال إنه من محبي الإبل ومن عشاقها ولها مكانة خاصة لديه، وربما يفضلها على الكثير من الهوايات والثقافات الأخرى.

وأشار الطفل المتيم بحب الإبل، إلى أنه ينوي المشاركة في العام القادم، في لون المجاهيم وهو لونه المفضل، ومشدداً أنه لن يرضى بغير المركز الأول، رغم من قوة المنافسين و المشاركات.

وطالب مسعود من هم في عمره بالحضور والتواجد والتمسك بحضارتهم، ومحبتها كبقية الحضارات والشعوب المتمسكة بهويتها وتاريخها، وقال: “لو يقدم لي مال قارون في سبيل التخلي عن الإبل لن أوفق، والسبب يعود لمحبتي لها وقيمتها التاريخية والثقافية الممتده من مئات السنين.