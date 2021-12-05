بريطانيا تسجل 86 إصابة جديدة بمتحور “أوميكرون”

سجّلت بريطانيا 86 إصابة جديدة بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية منها 68 حالة في إنجلترا، فيما سجلت أسكتلندا 18 حالة.

وأشارت وكالة الأمن الصحي البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 246، مضيفةً أنه لا توجد أي وفيات بين تلك الحالات.