السودان: إغاثي #الملك_سلمان يدعم متضرري السيول والأمطار بولاية الجزيرة

أعرب أمين عام حكومة ولاية الجزيرة في السودان عن شكره وتقديره لجهود المملكة العربية السعودية في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين بآثار الأمطار وأشاد بحرص مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية على مواصلة الدعم.

جاء ذلك لدى أستقباله لقافلة الدعم والمساندة لمتضرري السيول والأمطار بولاية الجزيرة المقدمة من مركز الملك سلمان بالمملكة العربية السعودية ومنظمة الاغتنام الشريك الوطني.

وذلك بحضور الاستاذ إيهاب أحمد عبدالله أمين عام حكومة ولاية الجزيرة والدكتورة صفية عبدالرحمن المدير العام لوزارة الرعاية الإجتماعية.

ومن جانبه أوضح الأستاذ مجد الدين عثمان المقواري مندوب منظمة الاغتنام بولاية الجزيرة أن القافلة تحتوي على ٤٥٠٠ سلة غذائية و٦٥٠ مواد إيواء، وقال إن القافلة تستهدف ٥ محليات بالولاية وتعتبر القافلة الثانية من المساعدات.

وأشادت الدكتورة صفية بجهود مركز الملك سلمان ودعمهم المتواصل المتضررين بالسيول والامطار.

وأكدت أن توزيع المساعدات لعدد ٤٥٠٠ أسرة موزعة على محليات مدني، أم القري، جنوب الجزيرة، المناقل والقرشي وذلك وفق المسح الميداني للمتأثرين بالأمطار والذي تم بمشاركة منظمة الاغتنام.