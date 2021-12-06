البرلمان العربي: إطلاق الحوثيين الطائرات المسيرة على السعودية تحدياً للمجتمع الدولي واستخفافاً بكافة القوانين 

أدان البرلمان العربي بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية 4 طائرات مسيرة على المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية،محذرا من تداعيات ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية كونه يقوض فرص السلام ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وشدَّد البرلمان العربي على أن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بهذه الأعمال الجبانة يمثل خرقاً واضحاً لاتفاق ستوكهولم القاضي بوقف إطلاق النار.

مُضيفاً بأن تكرار هذه المحاولات الإرهابية التي تقوم بها الميليشيا الإنقلابية تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بكافة القوانين والأعراف الدولية، وهو ما يتطلب اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة ومنع هذه الميليشيا الإرهابية من حيازة التكنولوجيا العسكرية المتطورة التي يزودها بها النظام الإيراني، وتستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية وتستهدف بها المنشآت الحيوية والمدنية.

وأشاد البرلمان العربي بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ونجاحها في التصدي لكافة المحاولات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً تضامنه ووقوفه التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.