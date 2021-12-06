بفعاليات ومبادرات.. تعليم الطائف يتفاعل مع يوم التطوع السعودي والعالمي

تزامنا مع اليوم السعودي و العالمي للتطوع دشنت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية “بنات” بمحافظة الطائف مها الزايدي مبادرة “دروبنا خضراء” التي تنظمها إدارة إرشاد الطالبات، بالتعاون مع أمانة الطائف، تزامنًا مع اليوم السعودي والعالمي للتطوع، تحت شعار “عطاء وطن”.

وذلك بهدف تشجير الفناء الخارجي لمبنى الإدارة النسائي بالفيصلية بحضور ومشاركة مديرة الإدارة أمل الخالدي، وعدد من القيادات النسائية ومنسوبات إدارة التعليم.

4000 متطوع في مشروع روافد الخير

فيما نفذت إدارة التعليم المستمر (بنات) ملتقى خاصًا بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي مع متطوعات مشروع روافد الخير من داخل وخارج محافظة الطائف، والذي بلغ عددهم 4000 متطوع.

وتضمن الملتقى -الذي أقيم تحت شعار عطاء وطن- العديد من المحاور، قدمت خلاله مديرة إدارة التعليم المستمر “بنات” مسفرة الزهراني الشكر والتقدير للمتطوعين والمتطوعات، مثمنة جهودهم التطوعية.

وأشارت إلى آليات العمل في المشروع مع هيكلته الجديدة، وما طرأ عليه من تحسين وتطوير، ووقفت على أهدافه وفق رؤية المملكة 2030.

كما باركت الزهراني رئيس فريق المشروع لأولياء أمور الأطفال المشاركين في مبادرة براعم الروافد وأثنت على دورهم الكبير في صناعة القدوات المؤثرة إيجابًا في المجتمع.

مدارس الطائف الخضراء

فيما اطلقت إدارة نشاط البنين الحملة التطوعية “مدارس الطائف الخضراء”، ومشاركة الفرق التطوعية بالمدارس في تشجير المدارس، وتفعيلها بمجموعة من البرامج والفعاليات والمشاركة عبر وسم ⁧‫مدارس الطائف الخضراء‬⁩.

عطاء وطن

فيما افتتح وكيل محافظة الطائف مهرجان الطائف يتطوع، والذي تنظمه إدارة نشاط الطالبات بـ تعليم الطائف‬⁩ تحت شعار “عطاء وطن” بمناسبة ⁧‫يوم التطوع العالمي‬⁩ وذلك بمنتزة الردف، بمشاركة الصحة وجمعية الطائف لذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية “بنات” مها الزايدي ومديرة نشاط الطائف فوزية الحارثي.

الثبيتي يدشن مسار “جيل آمن”

فيما افتتح المساعد للشؤون التعليمية بنين د. ساعد الثبيتي بحضور عدد من مديري الادارات المعرض الذي نظمته إدارة الموارد البشرية بمناسبة ⁧‫يوم التطوع العالمي‬⁩ وذلك ضمن المسار التطوعي “جيل آمن” بالشراكة مع جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، والمقام بتيرا مول واستمع لشرح مفصل عن المعرض من منسقة التطوع عهود حلواني.