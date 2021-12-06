شاهد التفاصيل: #وظائف_شاغرة لحملة الدبلوم في طيران أديل #وظايف_شاغرة

أعلنت شركة طيران أديل عن توفر وظائف شاغرة في مجال السلامة لحملة الدبلوم وذلك للعمل في مدينة جدة.
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التفاصيل التالية:
أخصائي السلامة:
المؤهلات والخبرات: درجة الدبلوم في تخصصات ذات صلة وسنة خبرة في المجال أو العمل في شركة مرتبطة بالطيران.
المهارات المطلوبة: السلامة وهندسة السلامة وبرامج التدريب على السلامة وإدارة حالة السلامة وممارسات السلامة وإدارة السلامة من الحرائق وإدارة السلامة.
وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:
https://careers.flyadeal.com/ar/job-detail.php?jid=1218998
مع العلم أن آخر تاريخ للتقديم هو : 02 مارس 2022.