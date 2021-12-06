الرئيس الإيراني: نواجه عجزاً خطيراً في الميزانية

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، “نواجه عجزاً خطيراً في الميزانية، إذا لم يتم حل هذا العجز بحلول نهاية العام، فسنواجه مشاكل خطيرة.

وفي مقابلته التلفزيونية الثالثة منذ تشكيل الحكومة، قال رئيسي إنه بحسب مركز الإحصاء، فإن التضخم في البلاد تمت السيطرة عليه، وأن حكومته تنوي خفض التضخم، وفقاً لما ذكره موقع “إيران انترناشونال” اليوم الإثنين.

يأتي هذا بينما أعلن مركز الإحصاء الإيراني في تقرير صادر يوم الثلاثاء 23 نوفمبر الماضي، أن معدل التضخم لمعظم المواد الغذائية مثل الحليب والجبن ومنتجات الألبان والزيوت والبيض بلغ في أکتوبر أكثر من 72٪.

ووفقاً للمركز، بلغ معدل التضخم السنوي في نوفمبر للأسر في البلاد 44.4% وبلغ معدل التضخم السنوي للأسر الحضرية والريفية 43.6% و48.3% على التوالي.

في غضون ذلك، أعلن مركز الإحصاء والمعلومات الاستراتيجية التابع لوزارة التعاون والعمل والرفاهية الاجتماعية بإيران، في تقرير نشر أمس الأحد، أن متوسط سعر 83.3% من المواد الغذائية المختارة، بما في ذلك الأرز الإيراني والأجنبي والدجاج، والبيض، والحليب، واللبن، والزبد والجبن، ارتفع “فوق مستوى الأزمة” في نوفمبر الماضي.