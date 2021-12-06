المسند: #الشمس تصل إلى أدنى ارتفاع لها على #الرياض.. اليوم

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، أن تصل الشمس اليوم (الإثنين)، إلى أدنى ارتفاع لها على الرياض عند الزوال 43 درجة، ويكون ظل الزوال الأطول خلال السنة، وسيستمر حتى 5 يناير.

وأوضح “المسند” أن شروق الشمس على الرياض كان اليوم في أقصى نقطة له جنوباً بنحو 115 درجة، في حين ستغرب الشمس في أقصى نقطة لها جنوباً بنحو 245 درجة.

ونوه باستقرار حالة الطقس اليوم على كل مناطق المملكة، مع احتمالية هبوب رياح سطحية شمالية نشطة تؤثر على الجزء الشمالي الشرقي من المملكة.

وأضاف أن تلك الأجواء ستؤثر أيضا على حفر الباطن ورفحاء وما حولهما، لافتا إلى أن أدنى درجة للحرارة الصغرى سجلت فجر اليوم على طريف، وبلغت قيمتها 6 درجات.