فلكية جدة: القمر يلتقي الكواكب لعدة ليالي سماء السعودية.. اعتباراً من اليوم

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة انه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي مساء اليوم الاثنين 06 ديسمبر 2021 ولثلاث ليالٍ متتالية زيارة القمر لكوكب الزهرة ثم زحل (7 ديسمبر) ثم بين زحل والمشتري (8 ديسمبر) والمشتري (9 ديسمبر) بعد غروب الشمس و بداية الليل باتجاه الأفق الجنوبي الغربي في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة.

المنظر سيكون في غاية الجمال خاصة أن كوكب الزهرة شديد اللمعان في مرتبه “نجمة المساء” فمع بداية شهر ديسمبر ، وصل الكوكب إلى أقصى درجات لمعانه ، ومع تقدم الشهر سيزداد الحجم الظاهري لقرص الزهرة وذلك مع تقلص المسافة بينه وبين كوكبنا، ولكن في المقابل ستتضاءل إضاءة قرصة بمرور الوقت، وهذا يجعل من شهر ديسمبر أفضل وقت لرصد الكوكب باستخدام المنظار أو التلسكوب حيث سيظهر كهلال صغير ورفيع.

من ناحية أخرى مع اقتراب الزهرة ببطء من حدود الجدي في منتصف ديسمبر ، قد يكون المذنب C / 2021 A1 (ليونارد) مرئيًا بالقرب من الكوكب بواسطة المنظار إذا وصل لمعانه من القدر الخامس.

سيعطي رصد المذنب في 15 و 16 ديسمبر – بعد ظهوره في سماء المساء – مؤشرًا جيدًا على ما إذا كان سيكون مرئيًا للعين المجردة أم لا.

اما كوكب المشتري فهو ثاني المع جسم في سماء المساء في ديسمبر بعد كوكب الزهرة، عند رصده بواسطة المنظار سيظهر كقرص دائري براق والى جانبه اقمارة الأربعة الكبيرة التي تسمى أقمار غاليلو : ايوا ، يوروبا ، غانميد ، كاليستو وكأنه نظام شمسي مصغر.

علما بأن مواقع تلك الأقمار تتغير باستمرار بسبب دورانها السريع حول الكوكب، اما عند استخدام تلسكوب صغير يمكن رؤية تفاصيل أكبر حيث ستظهر أشرطة الغيوم التي تقسم الغلاف الجوي للكوكب.

لقد كان كوكب المشتري بالقرب من كوكب زحل الخافت طوال عام 2021. زحل سيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية باهته ومن خلال تلسكوب صغير يمكن رؤية انه محاط بنظام حلقات رائع ، غالبًا ما يظهر تيتان ، وهو أكبر أقماره وأكثرها سطوعًا في مجال رؤية التلسكوب عند رصد الكوكب.