إصابات #كورونا تجاوزت 265.13 مليونا والوفيات إلى 5.5 ملايين

أظهرت أحدث الإجصائيات، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على مستوى العالم 265.13 مليون حالة، اليوم الاثنين.

ووصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 5 ملايين و549 ألفا و892 حالة، بحسب إحصاء لـ”رويترز”.

وتم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

قالت وزارة الصحة في الهند اليوم الاثنين إنها سجلت 8895 إصابة جديدة بفيروس كورونا و211 وفاة خلال 24 ساعة.

وارتفع مجمل الإصابات في البلاد إلى 34.64 مليونا، بينما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض 473537.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ستة ملايين و185961 بعد تسجيل 27836 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 103121 بعد تسجيل 81 وفاة جديدة.

سجلت كوريا الجنوبية 4325 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 477 ألفا و 358 .

كما سجلت البلاد 41 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 3893 وفاة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 99203 .

وأفاد بيان من اللجنة بأن 38 من الإصابات الجديدة محلية. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.