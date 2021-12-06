تجرب عليه منتجات للشعر.. «العنف الأسري» يتفاعل مع مطالبات بالقبض على سيدة تستغل طفلها  

طالب عدد من متسخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة القبض على أحد السيدات، وذلك بعد استغلالها لطفلها للترويج لبعض المنتجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت السيدة صورًا لطفلها، بعد تجربة بعد منتجات الشعر عليه، مطالبة متابعيها بخصوص رأيهم في المنتج؛ حيث أعرب المتابعين عن غضبهم بسبب استغلالها للطفل في الترويج لبعض المنتجات.

وتفاعل الحساب الرسمي لمركز بلاغات العنف الأسري عبر موقع «تويتر» مع الواقعة؛ حيث قال: «أخي/أختي العزيز/ة.. نحن متواجدين لمساعدتكم، نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة».

وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة قد كشف منذ فترة، عن أنه تم استدعاء ذوي طفلة قد تم تداول مقاطع فيديو لها خلال الأيام الماضية، وذلك لإجراء التحقيقات اللازمة معهم حيال استغلالهم طفولتها في إعلانات تسويقية تجارية، غير مناسبة لسنها.

كما وجّهت النيابة العامة الجهات ذات العلاقة بإجراء بحث اجتماعي نفسي لحالة الطفلة والبيئة المحيطة بها وإعداد التوصيات اللازمة لحالتها.

يُشار إلى أنَّ النيابة العامة كانت قد حذّرت من استغلال الأطفال في الإعلانات التجارية أو أي أعمال لا تتناسب مع أعمارهم طبقًا للمحظورات المبيَّنة في نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، والتي تعد معه هذه الأفعال من حالات الإيذاء للطفل.

وسبق للنيابة العامة سبق وأكّدت أنّها تتابع كل ما من شأنه المساس بحقوق الطفل المقررة شرعاً ونظاماً، وضمان حمايته من أشكال الإيذاء والإهمال كافة المنطوية على أفعال جرمية.