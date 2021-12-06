تعرف على تحركات #أسعار_الذهب اليوم في #السعودية

استقرت أسعار الذهب اليوم في السعودية، الإثنين 6 ديسمبر 2021، في ظل استقرار المعدن الأصفر مستهل تعاملات الأسبوع في الأسواق العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، نحو 214.85 ريال (57.29 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) صباح تعاملات الإثنين في السعودية، نحو 187.99 ريال (50.13 دولار).

وبقي سعر جرام الذهب عيار 18 مستهل تعاملات اليوم الإثنين في السعودية، عند مستوى 161.14 ريال (42.97 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم الإثنين، استقر سعر جرام الذهب عيار 14، عند 125.33 ريال (33.42 دولار).

سجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، نحو 6686.25 ريال (1783 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم الإثنين، نحو 1503.94 ريال (401.05 دولار).