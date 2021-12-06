ولي_العهد يبدأ اليوم زيارة رسمية لـ #سلطنة_عُمان ضمن جولة خليجية قبل قمة #الرياض #عاجل

يبدأ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اليوم، زيارة رسمية لسلطنة عُمان، ضمن جولة خليجية تسبق قمة الرياض المرتقبة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية منتصف الشهر الجاري.

ويبحث الأمير محمد بن سلمان مع السلطان هيثم بن طارق في مسقط، كما سيبحث مع زعماء الخليج، تعزيز التعاون الخليجي وتنسيق المواقف بين الدول الست، فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعربية والدولية، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت صحيفة “الشرق الأوسط”، إن جولة ولي العهد ستؤكد بناء علاقات إقليمية ودولية قائمة على الحوار والتعاون المشترك والاحترام المتبادل، وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، وتشمل جولة ولي العهد زيارة كل من سلطنة عمان، والبحرين، وقطر، والإمارات، والكويت.