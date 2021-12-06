إبراهيموفيتش: لست مستعداً لاعتزال كرة القدم

أقر مهاجم ميلان، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بأنه لا يعرف ما الذي ينتظره عندما يعتزل كرة القدم، موضحاً أنه لا يشعر بالاستعداد لهذا الفصل من حياته وأنه لا يزال “خائفاً” من هذه اللحظة.

وفي برنامج تلفزيوني يبث عبر قناة (راي) الإيطالية روّج فيه لسيرته الذاتية الجديدة التي تحمل عنوان “الأدرينالين”، قال إبراهيموفيتش: لا أعرف ما الذي ينتظرني بعد اعتزالي، لست مستعداً لهذا الفصل من حياتي، ما زلت خائفاً بشأنه.

وأضاف: “أنا متأكد من أنني عندما اعتزل لن أعمل كمعلق. أولئك الذين يسعون إلى الاهتمام من بين اللاعبين السابقين يفعلون ذلك”.

يشار إلى أن إبراهيموفيتش (40 عاماً) يواصل المنافسة على مستوى عال، حيث سجل ستة أهداف في تسع مباريات خاضها بالدوري الإيطالي هذا الموسم.

وأقر السويدي بأنه لا يزال يعاني الكثير من الآلام البدنية، لكنه شدد على أنه “معتاد على الاستمرار” وأنه يحول “تلك المعاناة إلى طاقة لتحقيق الأهداف”.

وأعرب عن رغبته في إنهاء مسيرته في ميلان والفوز بلقب دوري أخير في دوري الدرجة الأولى “سيري آ”، الذي يتصدره فريقه حاليا بجدارة.