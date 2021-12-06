تأثير التكنولوجيا في الحياة المقدمة

تعتبر التكنولوجيا من أهم التطورات التي زادت من إنتاج البشرية سوى كان في مجال العلم أو الترفيه، حيث أصبح الجميع يستطيع إنجاز أغلب أعماله عبر الإنترنت أو ايضا يستطيع التمتع في وقت الفراغ في مواقع السوشل ميديا مثل يوتيوب أو نتفلكس أو الاستفادة من تعلم مهارة جديدة في مواقع التعليم مثل الدروس التي تقدمه جامعة هارفرد و تكون مجانية بالكامل.

كيف استفيد من التكنولوجيا:

تكمن الاستفاد في التكنولوجيا عن طريق المصادر المتعددة سوى كان عن طريق تعلم احد اللغات العالمية أو البيع و الشراء و بدء مشروع تجاري بسيط لجني القليل من المال و تعتبر الأمثلة الماضية جزء بسيط جدا من الاستفادة من التكنولوجيا غير الأشياء الملموسة في الحياة الواقعية.

دور التكنولوجيا في الحياة الواقعية:

سوف اذكر بعض أدوار التكنولوجيا البسيطة في الحياة الواقعية حيث يوجد حاليا في أغلب المنازل الهاتف المحمول أو التلفاز وكلاهما من التكنولوجيا ايضا الأجهزة الكهربائية مثل مبرد الماء يعتبر تكنولوجيا و غيره الكثير و الكثير من الأشياء.

سلبية التكنولوجيا:

كم ذكرنا سابقا فوائد التكنولوجيا ايضا يوجد بعض السلبيات منها:

1- خطورة استخدامه بشكل غير جيد مثل الهاتف واستهلاك كمية كبيرة من موارد لتصنيعه مثل السيارات وتأثيره على المناخ الجوي مثل المصانع وقد تسبب حرائق ناجمة عن الالتماس كهربائي مثل الأدوات الكهربائية وغيرها من السلبيات الأخرى وفي الختام علينا أنا نجيد استخدام التكنولوجيا لي أحسن صورة للاستفادة منه و لكي تكون عونا لنا و لتطوير البشرية.