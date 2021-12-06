المرور يدعو إلى حجز المواعيد عبر #أبشر للحصول على خدماته

دعت الإدارة العامة للمرور المواطنين بالتأكد من حجز مواعيد الخدمات المرورية عبر الموقع الرسمي من خلال منصة أبشر.

وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: تؤكد الإدارة العامة للمرور ضرورة التحقق من استخدام الموقع الرسمي عبر منصة أبشر عند حجز مواعيد الخدمات المرورية وإنهاء كل الإجراءات إلكترونيًا.