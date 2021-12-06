المرور يدعو إلى حجز المواعيد عبر #أبشر للحصول على خدماته

دعت الإدارة العامة للمرور المواطنين بالتأكد من حجز مواعيد الخدمات المرورية عبر الموقع الرسمي من خلال منصة أبشر.
وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: تؤكد الإدارة العامة للمرور ضرورة التحقق من استخدام الموقع الرسمي عبر منصة أبشر عند حجز مواعيد الخدمات المرورية وإنهاء كل الإجراءات إلكترونيًا.
تؤكد الإدارة العامة للمرور على ضرورة التحقق من استخدام الموقع الرسمي عبر منصة #أبشر عند حجز مواعيد الخدمات المرورية وإنهاء كافة الإجراءات إلكترونياً.#المرور_السعودي pic.twitter.com/AwWbP0vCkW
— المرور السعودي (@eMoroor) December 6, 2021