الموارد_البشرية توقع اتفاقية لتنظيم #استقدام_العمالة من #باكستان #عاجل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توقيع اتفاقية مع وزارة شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية، بخصوص توظيف العمالة العامة.

وأوضحت الموارد البشرية، في بيان أمس الأحد، أن اتفاق توظيف العمالة العامة من باكستان يهدف إلى تنظيم استقدام العمالة العامة وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمال وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.

ومثل الوزارة في توقيع الاتفاقية وكيل الشؤون الدولية عدنان النعيم ومن الجانب الباكستاني سفير جمهورية باكستان لدى المملكة الفريق المتقاعد بلال أكبر.

كما تم التوقيع على اتفاقية الفحص المهني بين شركة تكامل والهيئة الوطنية للتدريب المهني والتقني في باكستان؛ حيث وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة تكامل أحمد يماني ووزير التعليم الباكستاني شفقت محمود.

وحضر مراسم التوقيع كل من نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية ماهر القاسم ووزير التعليم الباكستاني شفقت محمود.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار سعي الوزارة لتعميق شراكاتها الدولية وبناء علاقاتها الاستراتيجية محليًا وخارجيًا لتحقيق مستهدفاتها.