القنصلية_في_موريشيوس تعلن عن رحلة لعودة المواطنين إلى #جدة

أعلنت القنصلية العامة للمملكة في موريشيوس عن تسيير رحلة غدًا الثلاثاء بتاريخ 7 ديسمبر، تنطلق من موريشيوس إلى جدة للمواطنين السعوديين.

وطالبت القنصلية جميع المواطنين المتواجدين في موريشيوس، بالتواصل معها بالوسائل المحددة لذلك.

وجاء ذلك في تغريدة للقنصلية في موريشيوس عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، قالت فيها: تنوه القنصلية العامة أنه سيتم تسيير رحلة غدا بتاريخ 7 ديسمبر من موريشيوس إلى جدة للمواطنين السعوديين.

وأضافت: وننوه الجميع بالتواصل مع الخطوط السعودية عن طريق الواتس آب على الرقم: 920022222 للاستفادة من تذاكرهم في حال توفر تذاكر لديهم سارية المفعول، أو الحجز عن طريق موقع الخطوط.