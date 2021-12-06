لأول مرة منذ انطلاق التصنيف في عام 2014 .. #المملكة تتصدر تصنيف الاتحاد الآسيوي لمسابقات الأندية لعام 2021

تصدرت المملكة العربية السعودية تصنيف الاتحاد الآسيوي لمسابقات الأندية لعام 2021 الصادر اليوم ،لأول مرة منذ انطلاق التصنيف في عام 2014 .

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حصول السعودية على المركز الأول في تصنيف الاتحاد الآسيوي لمسابقات الأندية لعام 2021، والذي صدر اليوم “الإثنين”.

وتزعمت السعودية صدارة التصنيف الآسيوي للمرة الأولى منذ انطلاق التصنيف عام 2014، حيث جاءت المملكة في المركز الأول، ثم جاءت كوريا الجنوبية في المركز الثاني، ثم اليابان في المركز الثالث.

وكشف الاتحاد السعودي عن مراكز السعودية في التصنيف خلال الأعوام السابقة، حيث كانت الثاني في 2014 و2015، والثالث في 2016 و2020، والرابع في 2017 و2019، والسابع في 2018.

يذكر أن تصنيف الاتحاد الآسيوي لبطولات الأندية للدول الأعضاء، يصدر نهاية كل عام، ويعتمد على نتائج الفرق في البطولات الآسيوية لآخر أربع سنوات، ويتم الاعتماد عليه لتوزيع مقاعد الدول في البطولات الآسيوية.