أردوغان: سنقوم بكل ما يلزم لتوطيد العلاقات مع دول الخليج

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، أن بلاده ستفعل كل ما يلزم لتوطيد العلاقات مع دول الخليج.

وقال: تعزيز العلاقات مع دول الخليج أمر مهم لنا، وسنعمل على توطيد هذه العلاقات والعودة إلى المسار الدبلوماسي الناجح بين تركيا والخليج، وسأزور أبوظبي في الأيام المقبلة.

وأضاف: إلى جانب قطر، سنعمل على تقوية العلاقات مع الدول الخليجية لما في ذلك من مصلحة لكل الأطراف، وسيكون للمحادثات الدبلوماسية انعكاسات على تركيا والرفاه الاقتصادي في البلاد.

وتطرق إلى ارتفاع التضخم داخليا، وقال إن احتكار السلع وتخزينها محرّم في ديننا، وسنرفع العقوبات القانونية ضد كل من يخزن السلع، فلا يحق لأحد أن يضيق على المواطنين.