عاجل.. وزير خارجية #قطر: تزامن زيارة أردوغان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الدوحة “مصادفة”

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الإثنين، أن تزامن زيارتي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى قطر جاء مصادفة.

وقال الوزير القطري، في مؤتمر صحافي بالدوحة اليوم مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، إن العلاقات بين قطر وتركيا استثنائية وتتمتع بشراكة كاملة، مشيراً إلى أنه ناقش مع نظيري التركي التطورات في العراق وسوريا وملفات إقليمية أخرى.

وأضاف أن القمة القطرية التركية ستركز على تطورات القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي سيبحثان تطورات الملف الأفغاني سياسياً وإنسانياً.

وأوضح أن القمة بين أمير قطر والرئيس التركي ستشهد توقيع مزيد من الاتفاقيات.

بدوره، قال وزير الخارجية التركي إنهم يسعون لتوطيد العلاقات مع دول المنطقة، مؤكداً أن قطر تساهم في تحسين علاقات تركيا مع دول المنطقة.