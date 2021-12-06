حقق المركز الأول في بطولة اتحاد الجامعات الرياضي.. رئيس جامعة شقراء يكرم الطالب باسل الشايع 

كرم رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، اليوم الاثنين 2/5/1443هـ، الطالب باسل الشايع من كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات نظير حصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة كرة الطاولة “فردي”، والتي جرت ضمن منافسات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في نسختها الأخيرة التي انعقدت في جامعة حائل.

حضر التكريم، وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز السياري، وعميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور محمد المرشدي.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للطالب الشايع لقاء هذا الإنجاز والذي يسجل باسم الجامعة، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من الأنشطة والبرامج التي تقدمها عمادة شؤون الطلاب، وتستهدف تنمية وتطوير مواهب الطلاب في المجالات الرياضية والثقافية والعلمية، وفي نهاية اللقاء تسلم الطالب مكافئة ودرع تذكاري نظير هذا الإنجاز.