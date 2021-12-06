خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس دولة الإمارات

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.

وقام بتسليم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقبال سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في إمارة دبي.

ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين، لسمو رئيس دولة الإمارات، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب الإماراتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

من جهته نقل نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تحيات وتقدير رئيس دولة الإمارات لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي دوام التطور والنماء.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.