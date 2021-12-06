مهجنات كأس النادي.. الإماراتيون يكتسحون بـ7 مراكز

تواصلت المنافسة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقامة حالياً في الصياهد الحنوبية، بعرض 28 فردية من دق وجل المهجنات تنافست على 10 مراكز.

وحقق الإماراتي رامس مسلم الراشدي المركز الأول، في منافسات دق المهجنات، وجاء في المركز الثاني الإماراتي عبدالعزيز محمد القحطاني، وحل ثالثاً الإماراتي ملهم مسلم الراشدي، وفي المركز الرابع السعودي جابر هضبان المري، واحتل المركز الخامس السعودي تركي سالم المري.

وفيما يخص جل المهجنات، حصل على المركز الأول الإمارتي الفندي خميس الفندي، وحقق المركزين الثاني والثالث الأماراتي سالم حمد المزروعي، فيما حصل السعودي ذيب محمد القحطاني على المركز الرابع، وحصل الإمارتي عبدالعزيز محمد القحطاني على المركز الخامس.

وأوضح رامس الرشيدي الفائز بدق المهجنات، أن الفردية “عسيلة” سبق لها المشاركة في الظفرة وحصلت على المركز الأول، كما أنه حصلت على الأول في مشاركتين بمهرجان الملك عبدالعزيز، مشيراً إلى أنه ترك مهرجانات قائمة الآن، وفضل المنافسة في مهرجان الملك عبدالعزيز.

وأكد رامس الفائز في منافسات الجل، أن الفردية “بصمة”، قد حققت المركزين الأول والثاني في الإمارات، إلى أن فوزها في مهرجان الملك عبدالعزيز، هو أبرز إنجازاتها.