الكرملين عن العلاقات مع أمريكا: “مؤسفة”

وصف الكرملين، اليوم الإثنين، حال العلاقات الأمريكية الروسية بأنه “مؤسف للغاية” وذلك عشية مكالمة عبر الفيديو بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن يناقش فيها الاثنان التوترات المتعلقة بأوكرانيا.

وفي الشهر الماضي أشار مسؤولون أمريكيون إلى تحركات غير عادية للقوات الروسية قرب أوكرانيا وأثاروا مخاوف مما وصفوه بغزو روسي محتمل غير أن موسكو وصفت تلك التصريحات بأنها إثارة للخوف.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن مكالمة الزعيمين يوم الثلاثاء ستتركز على ما تعتبره روسيا توسعا زاحفا من جانب حلف شمال الأطلسي صوب حدودها وضمانات أمنية على المدى الطويل قال بوتين إن موسكو تحتاجها من الغرب.