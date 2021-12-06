القبض على 4 مواطنين ومقيم ارتكبوا جرائم جنائية في تبوك والمدينة المنورة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (4) مواطنين ومقيم من الجنسية المصرية، ارتكبوا جرائم جنائية تمثلت في سرقة (4) مركبات من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، وتفكيك أجزائها، وسرقة أدوات زراعية وكهربائية وكيابل نحاسية من مواقع متعددة، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.