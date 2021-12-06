الهجانة والفرسان يخطفون أنظار زوار مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

تواصل لجنة الفعاليات في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقامة حالياً في الصياهد الجنوبية، عروضها المميزة خلال المنافسات، التي وجدت تفاعلاً كبيراً من الزوار والسائحين القادمين إلى المهرجان.

ونظمت لجنة الفعاليات في ميدان العرض، مسيرة للهجن بلغ عددها 25، للتعريف بطريقة الترحال قديمًا والسفر من منطقة إلى أخرى، وتوضيح طريقة استخدام الهودج المكان المخصص للنساء في الرحلات على ظهور الإبل.

وشملت عروض اللجنة، استعراضاً للخيل تضمنها القفز على الفرس، التنويم، الركض، التقاط الأهداف، القوس، والرمح، والعاب بهلوانية.

واختتمت الفعاليات بإعلان نتائج فئة المهجنات دق وجل، التي حصدها الإماراتيان الفندي خميس المزروعي في الجل و رامس مسلم الراشدي في الدق في المركزين الأولين.