سفير خادم الحرمين الشريفين يزور الناظر ترك

قام سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعغر بزيارة إجتماعية مساء اليوم الإثنين للناظر محمد الامين ترك ناظر عموم الهدندوة ورئيس المجلس الإعلي لنظارات البجا والعموديات المستقلة للإطمئنان علي صحتة بعد إجرائه لعملية جراحية بمستشفي علياء بإمدرمان.

وعبر سعادة السفير عن صادق تمنايته ودعواته بأن يمن الله تعالي علي الناظر بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.

فيما عبر الناظر عن بالغ تقديره وإمتنانه للزيارة التي تؤكد وتجسد الأخوة والتقارب ومتانة العلاقات بين البلدين وخصوصيتها علي المستويين الرسمي والشعبي.