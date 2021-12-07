العراق: مقتل إرهابيين بضربة جوية في صحراء الأنبار

لقي ستة إرهابيين مصرعهم بضربة جوية في صحراء محافظة الأنبار بغرب العراق أمس الاثنين.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان صحفي أن مقتل الإرهابيين الستة تم بعملية نوعية استهدفت وكرا لعناصر تنظيم داعش الإرهابي شمال منطقة الكيلو 160 في صحراء الأنبار، مشيرة إلى أن قوة من الفرقة الخامسة بالجيش العراقي تقوم حاليا بتفتيش المكان بحثا عن أي إرهابيين آخرين أو تجهيزات أو أسلحة في الموقع المستهدف.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصف العملية المذكورة بالناجحة, مؤكدا أن لا أحد فوق سلطة الدولة ولا سلاح خارج سيطرتها.

07:51ت م